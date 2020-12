Brand in paardenstal Maarkedal: "Nog niet duidelijk of de paarden het zullen halen"

Na de oproep van de man zijn er meteen heel wat brandweerwagens ter plaatse gekomen. De brand is onder controle. “De paarden zijn ook gered en er is een dierenarts ter plaatse om te kijken of de dieren het gaan halen”, zegt Nachtergaele nog. “We hebben geluk gehad dat de brand niet is overgeslagen op de aanpalende woning, want in de hoeve wonen 3 gezinnen. Het had dus nog stukken erger kunnen zijn.” De oorzaak van de brand is nog onduidelijk.