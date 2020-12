Brexit-angst veroorzaakt ongeziene drukte in Franse havens en aan de Kanaaltunnel, met files tot in België

De uitzonderlijke drukte aan de Eurotunnel heeft overigens ook te maken met het feit dat er door de veiligheidsmaatregelen, als gevolg van corona, minder ferry’s uitvaren.

De transporteurs zijn vooral bang dat er in de nieuwe douaneregels en -systemen wat kinderziektes zullen zitten, zodat het kanaal oversteken in de eerste weken van januari erg tijdrovend zou kunnen worden. Daarom sturen ze nu al massa’s goederen naar de andere kant van het kanaal. Bij Lode Verkinderen van Transport en Logistiek Vlaanderen (TLV) is te horen dat het volume zelfs twee keer zo groot is als in december vorig jaar. Aan de Britse kant stouwen logistieke bedrijven hun stocks propvol zodat ze in de eerste weken van januari zeker binnenlandse klanten kunnen blijven beleveren, mocht het aan de grenzen toch grondig fout gaan. In Zeebrugge zijn er volgens TLV momenteel geen grote problemen.