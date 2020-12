Brussel kaatst bal terug in verband met rekeningrijden: "Vlaanderen en Wallonië kunnen óók verkeersbelasting afschaffen"

De voorstellen van de Brusselse regering stuiten op fel verzet in Vlaanderen en Wallonië. "Het is geen mobiliteitsmaatregel", zegt Matthias Diependaele. "Het is ook geen groene maatregel, maar een pure belastingmaatregel." Volgens Diependaele is de Brusselse regering erop uit meer inkomsten te genereren door de factuur door te sluizen naar de Vlaamse en Waalse pendelaars die in Brussel komen werken.

"Voor de meeste Brusselaars zal dit een belastingvermindering of een nuloperatie zijn", gaf Brussels Minister van Financiën Sven Gatz (Open VLD) eerder vanmiddag toe in "De wereld vandaag", op Radio 1. "Voor de pendelaars besef ik dat dit niet eenvoudig is."