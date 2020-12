Corona houdt skivakanties tegen:  "Liefhebbers vervangen skireis door investering in uitrusting"

"Ik ga niet zeggen dat wij de gevolgen van de coronacrisis niet voelen", vertelt Matias Claes van de Skipastory in Wezemaal in de Middag op Radio 2 Vlaams-Brabant. "De verhuur van skispullen is uiteraard herleid tot nul. Maar dat betekent niet dat onze klanten wegblijven. Zij gebruiken het geld voor hun geplande skireis bijvoorbeeld voor de aankoop van nieuwe uitrusting."