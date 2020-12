Coronabesmettingen dalen in Limburg: niet-dringende operaties hernomen

De coronacijfers gaan al enige tijd in dalende lijn. Ook in het Ziekenhuis Oost-Limburg (ZOL) in Genk zien ze dat de cijfers de goede kant uitgaan. "Twee weken geleden zaten we aan 100 coronapatiënten. Nu is dat gevoelig gedaald naar 50", vertelt Jurgen Ritzen van het ZOL.

Nu de cijfers weer naar beneden gaan, kunnen ook de minder dringende operaties die door corona werden uitgesteld, weer doorgaan. In het ZOL gaan ze nu de capaciteit van het operatiekwartier optrekken. "Toen de coronacrisis op zijn zwaarste toesloeg, zaten we op 30 procent van de capaciteit. Nu ligt er een plan op tafel om de capaciteit van het operatiekwartier te laten stijgen naar 65 procent." De dagkliniek Sint-Barbara in Lanaken is ook sinds deze week opnieuw operationeel.