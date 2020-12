Wie online 25.000 handtekeningen verzamelt, kan voortaan gehoord worden door de Kamer

Voortaan kan je via het nieuwe online petitieplatform petities indienen. Elke burger vanaf 16 jaar kan dat doen. Als die er vervolgens in slaagt om 25.000 handtekeningen - waarvan minstens 14.500 van mensen in het Vlaams Gewest, 2.500 van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en 8.000 in het Waals Gewest - te verzamelen kan de persoon gehoord worden over het onderwerp in de bevoegde parlementaire commissie.

Ook wie gewoon een petitie wil indienen zonder in een parlementaire commissie te worden gehoord kan terecht op het platform. Een petitie moet een concrete vraag, een voorstel of een standpunt bevatten dat binnen de federale bevoegdheden valt.