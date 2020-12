Diest kiest nieuwe privé-partner voor parkeerbeheer: "diensten en communicatie moeten beter"

"Met deze partner gooien we het over een andere boeg", belooft de burgemeester. "We gaan een nieuw parkeerbeleid uitwerken, maar daarover moeten we nog aan tafel gaan zitten. Reken daarvoor niet op grote veranderingen voor maart 2021. Maar de dienstverlening, die moet meteen al beter worden. In het nieuwe contract hechten we in elk geval veel meer belang aan gebruiksvriendelijkheid en aan duidelijke communicatie. Maar begrijp me niet verkeerd: parkeerboetes blijven bestaan. Er zal alleen een andere firmanaam op je parkeerbon staan", lacht de burgemeester.