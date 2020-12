Belgische DJ's, kunstenaar Roger Raveel en vrouwelijke stripfiguren op postzegels in 2021: bekijk ze hier

Nog een opvallende reeks zet bekende Belgische dj's in the picture. Dimitri Vegas & Like Mike, Netsky, Lost Frequencies, Yves V en The Magician krijgen hun eigen postzegel.

Architecturaal is er volgend jaar aandacht voor de monumenten op en rond de Grote Markt van Mechelen, en voor bijzondere zwembaden in het land. Daarnaast zijn er reeksen over onder meer cirkels in de natuur, kwallen in de zee, de Belgische wijnbouw, internationale treinverbindingen en de strijd tegen pesten.