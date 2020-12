Erika Vlieghe over lange vaccinatieperiode: "Samen uit, samen thuis, maatregelen volgen tot er voldoende immuniteit is" 

De komende maanden krijgen we dus een situatie waarbij een deel van de bevolking al gevaccineerd zal zijn en een ander deel niet. Hoe moeten we daarmee omgaan? "Veel mensen hebben de indruk dat ze vanalles zullen mogen als ze gevaccineerd zijn. Zo werkt het natuurlijk niet", zegt Vlieghe. "Samen uit, samen thuis. Je vaccineert eerst de mensen die ernstig ziek kunnen worden en dan breid je dat stapje per stapje uit naar de rest van de bevolking. We moeten ons allemaal aan de maatregelen blijven houden tot we voldoende immuniteit bereikt hebben als maatschappij."

Bovendien zijn er nog heel wat onzekerheden. "We gaan gaandeweg meer leren over hoe effectief de vaccins echt zijn bij onze kwetsbaren. We zullen moeten kijken hoe de epidemie evolueert. Het is heel gevaarlijk om voorafnames te doen, bijvoorbeeld: bij zoveel gevaccineerde 80-plussers kunnen we dit of dat doen. Daar moeten we heel voorzichtig mee zijn."