Extra glasbollen in regio Roeselare tijdens eindejaar

Er wordt sinds de lockdown meer papier, restafval en PMD buitengezet. De afvalophaaldiensten verwachten ook dat er meer glas in de containers terecht zal komen. Traditioneel is er meer glasafval in de eindejaarsperiode.

De afvalintercommunale MIROM Roeselare zal extra glasbollen plaatsen voor eindejaar. Als de glasbol vol zit, dan moet je je glas terug meenemen naar huis of naar een andere glasbol rijden. "Het is zeker geen goed idee om je glas naast de container te zetten", zegt Goedele Osaert van MIROM. "Dat is sluikstorten. Er staan camera's bij onze glasbollen. Wie betrapt wordt, riskeert een GAS-boete van 250 euro."

In Zuid-West-Vlaanderen zal de intercommunale IMOG geen extra glasbollen zetten. Er komen wel meer ophaalrondes tijdens eindejaar. Nu worden de glasbollen 1 x per week leeggemaakt. Dat wordt verdubbeld.