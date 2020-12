Feestzaal uit Kuurne bereidt meeneemmaaltijden voor warenhuis

Huis Van Wonterghem, de feestzaal uit Kuurne, pakt uit met een creatieve manier om de coronacrisis te overleven. Er vinden al maanden geen feesten meer plaats. De keuken kan alleen maar meeneemmaaltijden klaarmaken. Met de feestdagen op komst gaat die keuken ook leveren aan de AD Delhaize in Vichte en Wevelgem.

Philip Defoirdt van de supermarkt in Vichte is blij met de samenwerking. "De keuken van Huis Van Wonterghem heeft een goede reputatie", zegt hij. "We kunnen daardoor meeneemmaaltijden verkopen die van een hoger niveau zijn dan het doordeweekse aanbod in warenhuizen."

Voor de keuken van Huis Van Wonterghem is het een andere manier van koken. Gregory Van Wonterghem: "Ons team is niet gewend om éénpansgerechten te maken. Maar onze chef Jelle past zich goed aan. We moeten ook investeren in andere verpakkingen maar dat doen we met plezier."

Voorlopig gaat het om een proefproject met 2 vestigingen van AD Delhaize. Gregory Van Wonterghem: "Misschien kunnen we het uitbreiden in de toekomst. Delhaize wil zich onderscheiden door meer aan te bieden dan klassiekers als vol au vent en gehaktballen in tomatensaus. Zo bereiden we bijvoorbeeld quinoa met scampi, varkenshaasje in een picklessaus, dorade maar ook een klassieke hutsepot."