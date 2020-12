Gent wil minder pakjesdiensten in de stad: “We willen gevulde én schonere bestelbusjes”

Gent zoekt al langer naar oplossingen om leveringen ecologischer te laten verlopen. “Het is een grote zoektocht”, gaat Bracke verder. “In het verleden hebben we ervoor gezorgd dat volle en minder vervuilende wagens ook buiten de venstertijden (uurregeling waar andere wagens zich aan moeten houden, nvdr.) in onze stad mochten rijden. We hebben letterlijk de rode loper uitgerold voor zij die het goed doen, maar we voelen dat we nog betere oplossingen kunnen vinden.”