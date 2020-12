Gent zet "nightlife coach" in om nachtleven naar hoger niveau te tillen: "Ik wil bruggen bouwen"

“We hebben de voorbije maanden hard gewerkt aan een actieplan voor het Gentse nachtleven”, vertelt schepen Sofie Bracke (Open VLD). “Een van de meest concrete realisaties is het aanstellen van een nightlife coach en het invoeren van een nightlife council.” De coach moet zorgen voor een betere communicatie tussen de stad en de sector en de adviesraad zorgt ervoor dat een bruisend nachtleven de leefbaarheid in de stad niet in de weg staat.