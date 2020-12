Kunstenaars en artiesten bellen met eenzamen: "We praten over pannenkoeken, maar ook over liefdesverdriet" 

Het Belburo kan dus helpen als je eens goed wil praten met iemand. Maar er zijn ook grappige "gewone" gesprekjes: "Er belde een jonge man met twee kleine kindjes", vertelt actrice Pinoy nog. "We babbelden over pannenkoeken en over het coronavirus. En over wat voor een vreemde tijd het nu is. Ik vroeg hem: kan ik je helpen met iets? En hij zei: je mag mijn twee wilde kinderen even opvangen", lacht Pinoy. "Er stond soep in de frigo door zijn vrouw gemaakt en daar gingen ze nu aan beginnen, vertelde de man nog."