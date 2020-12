Griepvaccin langer voorbehouden voor kwetsbare groep: "Toont hoe moeilijk zelfs een geroutineerde vaccinatie kan zijn" 

"We hadden op 16 november 474.000 griepvaccins voorradig bij de groothandel en de apotheken. Op dat ogenblik was de raming dat we voor de belangrijkste prioritaire doelgroep (de zogenaamde groep A) misschien wel nog 420.000 vaccins zouden nodig hebben. Dat betekende eigenlijk dat we alles moeten inzetten op het leveren van deze griepvaccins aan de groep A. En dus hebben we inderdaad laten weten aan de apothekers dat men nu eerst deze mensen van het griepvaccin moet voorzien", heeft minister Vandenbroucke verklaard in het Parlement.

Eind oktober werd een eerste keer beslist om prioriteit te geven aan groep A. Die prioriteit wordt nu verlengd. In de tweede helft van deze maand komt er opnieuw een evaluatie van de beschikbaarheid en tot dan zullen apothekers geen vaccin afleveren aan mensen uit de doelgroep B. De kans bestaat dus dat sommigen onder hen uiteindelijk geen vaccin zullen kunnen krijgen, want er is ook wereldwijd geen reserve meer beschikbaar.

Wie uit categorie B eerder dit najaar al een vaccin kon bekomen en in de koelkast heeft liggen, mag dat vaccin wel laten toedienen. "Het zou jammer zijn mochten er anders vaccins verloren gaan", klinkt het bij de apothekers. Mensen die niet in de categorieën A of B zitten (denk aan een gezonde student of werknemer zonder aandoening), konden dit jaar overigens in principe sowieso geen griepvaccin bestellen.