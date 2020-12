Jeroen Olyslaegers over nieuwe roman "Wildevrouw": "Ik hoop dat jonge mensen de 16e eeuw ontdekken"

In "Wildevrouw" is herbergier Beer de verteller. In "De wereld vandaag" op Radio 1 vertelt Jeroen Olyslaegers waarom: "Dat is heel simpel. De wereld komt samen in een herberg, zeker in die tijd." Inspiratie vond de auteur onder meer in een ander boek, "Het mandement van Bacchus" van Paul Verhuyck en Corine Kisling. Daarin worden niet minder dan 82 herbergen uit het jaar 1580 in Antwerpen beschreven, compleet met de namen van herbergiers en welke wijnen en bieren er werden geschonken. "Dat boek was een goudmijn. Toen was ik vertrokken."