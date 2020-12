Jill Peeters maakt met Canvas reeks over klimaat en biodiversiteit

In de reeks zal Jill Peeters (45) op zoek gaan naar antwoorden op vragen als: kunnen we onze zieke planeet weer gezond maken? Kunnen we haar nog redden op intensieve zorg, of moeten we stilaan denken aan palliatieve zorg, een soort stervensbegeleiding? Waar moeten we beginnen, en wat houdt ons vandaag eigenlijk nog tegen?

Want zoals VN-secretaris-generaal Antonio Guterres gisteren nog maar eens onderstreepte tijdens een donderspeech in New York, over de staat van onze planeet: die is "gebroken" door de oorlog die de mens voert met de natuur, zei hij, en er moet dringend iets gebeuren. Want op 12 december is het dan wel de vijfde verjaardag van het Klimaatakkoord van Parijs, er is sindsdien in de praktijk eigenlijk nog maar weinig veranderd.

Zo tekenden we in de jaren na Parijs nog een recorduitstoot op van broeikasgassen die de aarde doen opwarmen, en was er de coronacrisis nodig om die uitstootcurve een beetje af te vlakken.