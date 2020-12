Journaliste Kristien Bonneure verkozen tot nieuwe lid van de Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal en Letteren

Met de vijf nieuwe verkozen leden telt de Academie nu 35 leden. "Voor het eerst zijn ook twee leden aangeworven die niet tot een van de drie 'klassieke' categorieën behoren (taalkundigen, literatuurwetenschappers of auteurs), maar die op een andere manier een grote bijdrage geleverd hebben aan de zorg voor en de promotie van het Nederlands", stelt KANTL in een persbericht. Het gaat om journalisten Kristien Bonneure en Hind Fraihi. Het is ook opvallend dat alle nieuwe leden vrouwen zijn.