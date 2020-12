Kapper uit Nazareth organiseert actie tegen sluiting: “Allemaal kappers op een rijtje mét kappersstoel”

“Ik heb nog een sprankeltje hoop dat we in 2020 open mogen gaan”, gaat Michels verder, “maar ik vrees dat de kans ook groot is dat we moeten wachten tot na nieuwjaar. Ik vind dat heel jammer, maar ik wil met de actie toch onze stem laten horen. We voelen ons echt in ons blootje gezet.”