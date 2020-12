Kapster uit Loppem helpt klanten om hun haar zelf te knippen: “Ik kijk live mee en grijp in als het fout dreigt te lopen”

Van Cleven krijgt de hulpvraag het meest van mannen. “Het zijn de grootste ijdeltuiten”, lacht ze smakelijk. “Ik vraag op voorhand of ze een schaar of tondeuse thuis hebben liggen. Als dat niet zo is, mogen ze mijn reservescharen komen lenen. Ik kijk dan echt live mee. Het kan foutlopen, maar omdat ik het zie gebeuren, kan ik het op tijd corrigeren. Dat lukt zelfs behoorlijk goed. Iedereen luistert.”

De kapster verdient hier niets aan. “Het is een gratis service voor mijn vaste klanten. Zo doe ik aan klantenbinding. Voor mij is het belangrijk dat ze na de lockdown terugkomen.” Ze heeft geen schrik dat ze klanten zal verliezen, omdat ze hen nu de kneepjes van het vak aanleert. “Neen hoor, want zonder mijn hulp kunnen ze weer flink de mist ingaan”, zegt ze kordaat.