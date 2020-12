KdG organiseert hondenwandelingen ter ondersteuning van studenten: "Een hond brengt blijdschap"

Studenten kunnen gaan wandelen met de hond en hun baasje, of met de hond alleen wanneer het baasje niet mee kan gaan. "Dankzij onze projecten hebben we een enorm groot netwerk aan vrijwilligers met honden die we daarvoor kunnen inzetten", zegt Decru. En dat netwerk zal nodig zijn, want er kwamen al bijna 100 aanvragen binnen van studenten. "Ze vragen het voor zichzelf, maar ook voor anderen die het wat moeilijk hebben. Dat is heel mooi om te zien."

Ook baasjes van honden die niet elke dag de tijd hebben om hun hond zelf uit te laten, mogen vzw AAP contacteren om zich kandidaat te stellen als vrijwilliger. De actie loopt nog gedurende 2 maanden.