Kerstboomplaatsing in Maaseik mislukt: "Is dit onze straf omdat we niet tot na Sinterklaas hebben gewacht?"

"Er zal nu een andere boom moeten komen", zucht burgemeester Tollenaere. "En dat is jammer want het was een hele mooie boom en het zou de hoogste van Limburg zijn geweest. Dat zei de leverancier toch. Maar nu is hij helaas beschadigd en ligt hij op de Markt."

"Is dit onze straf omdat we niet gewacht hebben met het plaatsen van de boom tot na Sinterklaas? De boom zal de volgende dagen worden opgeruimd. Een beetje triestig allemaal. We zijn nu met de leverancier aan het bespreken hoe het verder moet. De Markt is al heel mooi verlicht. Maar we willen in Maaseik natuurlijk ook een mooie kerstboom en liefst zo snel mogelijk."