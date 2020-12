Kerststal wordt “selfiestal”: “Mensen kunnen hier hun eigen kerstkaartje maken met leuke achtergrond”

België leeft nu al een maand in strengere coronamaatregelen, en die beslissing had ook gevolgen voor fotografen: “4 weken geleden kregen we te horen dat we niet meer mochten werken en die klap kwam hard aan”, vertelt fotografe Kaat Bonte uit Aalter. “Er stonden heel wat kerstshoots op de planning en die moesten we allemaal afgelasten.” Maar omdat Bonte de inwoners van Aalter toch leuke kerstkaartjes gunt, heeft ze een kerststal gebouwd waar mensen zelf een foto in kerstsfeer kunnen maken.