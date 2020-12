Knippen kappers in het geniep? "We moedigen het zeker niet aan, maar we kunnen het wel begrijpen"

Uit een enquête van coiffure.org waarover Gazet van Antwerpen berichtte, moet blijken dat 80 procent van de ondervraagde kappers al benaderd is door klanten die hun haar willen laten knippen. Een hoog percentage dat ook de Unie van Belgische Kappers verbaast. "We dachten toch dat de consument een beetje meer begripvol zou zijn", reageert voorzitter Jef Vermeulen in "De ochtend" op Radio 1.

De kappers komen zo enorm onder druk te staan, weet Vermeulen, want door die hoge vraag durven ze soms niet te weigeren. "Wij weten van heel veel kappers dat cliënten dan zeggen dat ze naar iemand zullen gaan die het wel doet. Of ze gaan de grens over als ze aan de grens wonen, want in de buurlanden zijn ze wel open."