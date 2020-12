Koningin Mathilde steunt meisjes van De Zande in Beernem tijdens moeilijke coronatijd

Wat het bezoek van de koningin voor de meisjes heeft betekend, blijkt uit de reactie van de meisjes achteraf. Of zoals een meisje zei: "Ik was bang en nerveus, maar ook blij om haar te zien. We hebben haar van alles kunnen vragen. Ze liet zien dat ze aan ons denkt en dat ook wij een stem hebben."

Corona was tijdens de eerste lockdown een harde noot om te kraken. De instelling ging 8 weken op slot. Op weekend gaan naar huis was er ook niet meer bij. Het personeel probeerde door videobellen het ergste leed te verzachten. Intussen is de situatie wel draaglijker. Er is beperkt bezoek mogelijk en ook naar huis gaan tijdens het weekend mag weer.

Niels Heselmans van het agentschap Opgroeien noemde het bezoek een belangrijk signaal. "Jongeren die hier toekomen, hebben vaak al heel wat meegemaakt. Het feit dat iemand als de koningin langskomt om met hen te praten, betekent heel veel. Daardoor voelen onze jongeren dat ze meetellen."