Kritische mediamagnaat Jimmy Lai is opgepakt in Hongkong op beschuldiging van "fraude"

"Rags to riches" Lai werd rijk door de uitbouw van een textielbedrijf. Hij verkocht dat en stapte in de mediawereld met zijn nieuwe concern Next Digital. Zijn krant "Apple Daily" was erg kritisch tegenover het regime in China en groeide op het ongenoegen van veel Hongkongers over het uithollen van de beloftes over autonomie en vrijheden door China na de machtsoverdracht van Hongkong door Groot-Brittannië aan China in 1997.

Jimmy Lai kwam daarbij al eerder in conflict met de pro-Chinese regering van Hongkong. Bij een van zijn vorige arrestaties schetste collega Veerle De Vos het portret hier links.