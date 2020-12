Kunstenaar Roger Raveel krijgt eigen postzegel in 2021

Roger Raveel uit het Oost-Vlaamse Machelen is een van de bekendste postexpressionistische kunstenaars in België. Hij overleed in 2013 op 91-jarige leeftijd. Om hem te eren, brengt Bpost volgend jaar 5 van zijn werken uit als postzegels. “Hij is niet alleen een van de belangrijkste kunstenaars na de Tweede Wereldoorlog, maar hij zou in 2021 ook 100 jaar geworden zijn", legt Veerle Van Mierlo van Bpost uit. "Daarom vinden we het leuk om hem nog even in de kijker te kunnen zetten.” De uitgifte van de Raveel-postzegels verschijnt op 20 januari 2021.

(lees verder onder de foto)