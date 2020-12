Liveblog: Gemiddeld aantal ziekenhuisopnames daalt tot onder de 200, straks beslissing over vaccinatiestrategie

In Spanje mogen families bij elkaar komen tijdens de feestdagen, zij het met een maximum van 10 personen, kinderen inbegrepen. Ook de avondklok mag tot na middernacht opschuiven. Dat heeft minister Volksgezondheid Salvador Illa bekendgemaakt na overleg tussen de centrale regering en de 17 autonome regio's, die bevoegd zijn voor gezondheidszorg.



Op 24, 25 en 31 december en 1 januari zullen 10 mensen, inclusief kinderen, samen mogen zijn. De centrale regering had liever gezien dat dat op 6 was vastgelegd. Op kerstavond en oudejaarsavond kan de avondklok, naar goeddunken van de regio's, naar 1.30 uur opschuiven. Nu gaat ze in tussen 22 uur en middernacht.

Tussen 23 december en 6 januari mogen de 47 miljoen inwoners hun regiogrenzen enkel in uitzonderlijke gevallen verlaten, zoals naar het werk en de dokter gaan. Je mag ook de regiogrens over voor "zeer nauwe" familie- of vriendencontacten. De regio's kunnen die regels op sommige dagen verder aanscherpen naargelang de evolutie van de pandemie.

Sinds de uitbraak van de pandemie zijn in Spanje meer dan 1,6 miljoen besmettingen bevestigd. Bijna 46.000 mensen zijn overleden. De situatie is al een tijdje aan het verbeteren. In 7 dagen tijd liep het aantal infecties per 100.000 inwoners van meer dan 200 naar 102 terug.