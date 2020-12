Gezocht voor De Warmste Week: 1.000 Lokeraars om 1.000 stadsbewoners in armoede te helpen

Als je je afvraagt wie de man op de affiche is, dat is Freddy Van Spitael (67). Freddy leent zijn karaktervolle gezicht aan de campagne omdat hij weet wat het is om in armoede te leven: "Freddy heeft een moeilijk levensparcours achter de rug", vertelt Reniers. "Hij is echt opengebloeid de afgelopen jaren sinds hij ons kent en werkt al 4 jaar als vrijwilliger in De Moazoart", vertelt Reniers. "Hij is verantwoordelijke in ons sociaal restaurant, hij werkt in de tuin en hij doet klusjes."