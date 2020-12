Louise Osieka wordt nieuwe directeur van C-mine in Genk: “Ik ga niet met de scepter zwaaien”

Daarmee wil ze onmiddellijk het cliché van Limburg als cultureel braakland ontkrachten. “Dat was in het verleden misschien wel zo, maar er is best wel wat cultuur aanwezig. Als we dat kunnen verbreden en verdiepen dan zijn we goed op weg. Limburg kan zeker wel een belangrijke plek in het cultuurleven zijn. We gaan het cliché dat hier te weinig is, ontkrachten.”

C-mine is een boeiende plek, met heel wat referenties naar het industriële verleden van de mijnstreek. Intussen is het uitgegroeid tot een plek van de toekomst, waar creatieve economie, cultuur en toerisme elkaar tegenkomen. “Kunst en cultuur in de ruime zin, dat gaat over het leven, over onze maatschappij en over vragen die ons allemaal bezighouden. Duurzaamheid, ecologie, werk, vrije tijd… Al dat soort thema’s en vragen kunnen aan bod komen op C-mine. Dat is de uitdaging en dat vind ik interessant.”