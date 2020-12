Ook kinderen hebben stress tijdens deze coronacrisis: "Leren mediteren op school kan helpen"

"Je ziet het vaak niet aan kinderen dat ze bezorgd zijn", zegt directeur de Coster. "Ze lijken onbezorgd maar vaak is er vanalles aan het gebeuren in hun hoofdjes." Dat merken de directeur en de leerkrachten door de vragen die de kinderen stellen. Die vragen gaan vaak over de coronacrisis. Om iets te doen aan de bezorgdheden en om de leerlingen te leren ontspannen is de school gestart met een kennismakingstraject over meditatie.