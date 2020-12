Meer zelfdodingen in Japan in oktober dan coronadoden in heel 2020: hoe komt dat?

Zowel mannen als vrouwen zijn het slachtoffer, maar opvallend is dat het aantal zelfdodingen in oktober van dit jaar 83 procent hoger lag bij vrouwen dan in dezelfde maand van vorig jaar. Bij mannen was dat 22 procent. Die stijging doet zich vooral voor sinds het coronavirus in de lente heeft toegeslagen in Japan. De Japanse regering en die van het hoofdstedelijk gewest Tokio hebben extra mensen ingezet voor zelfmoordpreventie en psychologische bijstand. Daaruit blijkt dat niet minder dan 70 procent van mensen die hulp zoeken, vrouwen zijn.

De corona-epidemie is een factor, maar niet de hoofdoorzaak volgens onderzoekers. De epidemie zet vooral extra druk op Japanners en dan vooral vrouwen die het in de erg door mannen gedomineerde maatschappij erg moeilijk hebben.