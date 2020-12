Iran: "We zijn bereid om gevangenen te ruilen, dat kan morgen of vandaag al"

De uitspraak van de minister van Buitenlandse Zaken Javad Zarif, op de virtuele diplomatieke conferentie Med Dialogues 2020, was klip en klaar. "We zijn bereid om gevangenen te ruilen. We kunnen dat vanaf morgen al doen, we kunnen het vandaag doen." Zarif noemde geen concrete namen, maar zijn boodschap kan van toepassing zijn op de Zweeds-Iraanse spoedarts Ahmadreza Djalali, die door zijn werk aan de VUB ook goed bekend is in België.