Molly Gibson, geboren uit een embryo van 27 jaar oud

Op 25 november 2017 werden Tina en Benjamin de trotse ouders van dochter Emma Wren. Zij is geboren uit een embryo dat op 14 oktober 1992 ingevoren werd na een vruchtbaarheidsbehandeling. Op dat moment was mama Tina zelf maar net 1,5 jaar. Toen het embryo ontdooid werd en in Tina's baarmoeder ingeplant, was het 24 jaar oud, en dat was vermoedelijk een wereldrecord. "Vermoedelijk", omdat er geen officiële data zijn. Het is niet verplicht om de leeftijd van een ingevroren embryo te registreren bij de Amerikaanse gezondheidsdiensten.

Drie jaar later mogen Tina en Benjamin Gibson opnieuw een dochtertje verwelkomen, Molly Everette. Zij werd geboren op 26 oktober 2020. En ook zij is een "snow baby", het resultaat van een jarenlang ingevroren embryo. En wat nog meer is: het embryo waaruit Molly is gegroeid, komt uit exact dezelfde vruchtbaarheidsbehandeling als die waaruit Emma is ontstaan. De embryo's werden op hetzelfde moment ingevroren. Genetisch zijn Molly en Emma "volle" zusjes.