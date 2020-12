Bedrijf uit Knokke-Heist verdeelt mondmaskers gemaakt uit hennep: "Ze zijn composteerbaar"

Toch zijn er dingen die haar zorgen baren. Volgens haar moet het bedrijf uitkijken dat het met zijn nieuw product niet opnieuw wegwerpgedrag aanmoedigt: "Er is eigenlijk nog geen recyclageketen om dat bioplastic van het elastiekje van de masker te verwerken. Dus voorlopig moet het gewoon in de restafvalzak." De professor wijst er nog op dat hennep voorlopig niet mee mag met GFT, of groenten-, fruit- en tuinafval.

Koen Delie van het afvalverwerkingsbedrijf IMOG uit Harelbeke beaamt: "Bij je thuis mag zo'n hennepmasker in het compostvat, maar het mag momenteel niet mee met onze GFT-fractie. Er is trouwens maar één zo'n GFT-composteringsinstallatie in onze provincie en die staat in Veurne."