Nieuwe rechtbank op oude NAVO-site klaar voor eerste zitting rond proces over aanslagen

De nieuwe rechtbank “Justitia” op de oude NAVO-site in Brussel is klaar voor een belangrijke de zitting. Volgende week vindt er de raadkamer plaats rond het proces over de aanslagen in ons land. Dat is nog niet de echte start van het proces. De raadkamer moet eerst beslissen wie precies voor de rechtbank zal moeten komen. Minister van Justitie Vincent Van Quickenborne (Open VLD) is er hoe dan ook overtuigd dat het proces goed zal verlopen.