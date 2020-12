Ook hotel van Hasseltse in Oostenrijk blijft voorlopig gesloten voor wintersporters: "Heel onverwachts"

"Wij zijn een seizoenshotel", gaat de hoteluitbaatster verder. "Tussen de zomer en de winter zijn we dus sowieso gesloten. Maar nu waren we al vroeger dicht omdat de zomer ook niet zo goed gelopen is." Even leek het er nochtans op dat de regering de horeca toch zou laten opengaan tijdens de kerstperiode, maar daar werd uiteindelijk anders over beslist. Daardoor blijft het hotel ook deze winter dicht. "Het was sowieso al een moeilijke winter, er waren al annulaties gekomen, maar we hadden toch gehoopt op een redelijk seizoen. De winter is normaal een topseizoen voor ons, daar halen we de meeste omzet. Dit zijn dus belangrijke weken die nu wegvallen."