Franse moedergroep wil Orange België volledig inlijven

De Franse telecomgroep Orange heeft momenteel iets meer dan de helft van Orange België, vroeger Mobistar, in handen. Op de beurs wordt 39 procent van de aandelen vrij verhandeld. Orange zou nu via een vrijwillig voorwaardelijk openbaar overnamebod alle aandelen in handen willen krijgen. Dat maakte de Franse groep woensdagavond bekend.

De procedure voor het bod is met de aankondiging in gang gezet. Als het bod officieel wordt, zullen de Fransen 22 euro per aandeel bieden. Dat is een bonus van 35,6 procent op de slotkoers van woensdag van 16,22 euro. Met het bod is een totaalbedrag van meer dan 600 miljoen euro gemoeid. Orange noemt de deal zelf "erg aantrekkelijk".

In een schriftelijke reactie zegt de raad van bestuur van Orange België kennis genomen te hebben van de mededeling van Orange over het overnamebod. "De raad van bestuur van Orange Belgium zal zo snel mogelijk bijeenkomen om kennis te nemen van de inhoud van het aanbod en deze te onderzoeken in overeenstemming met de wettelijke bepalingen", luidt het.