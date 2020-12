Paarsgroen? Een onmiskenbare déjà vu

Natuurlijk is een referendum vandaag niet meer zo politiek correct. De jongste decennia hebben teveel burgers een verkeerde stem uitgebracht bij serieuze referenda in andere landen. Het woord “referendum” komt niet voor in het huidige regeerakkoord. De paarsgroenen grijpen nu liever naar een nieuw modieus speeltje : de loting. Uitgelote burgers zullen zich mogen beraden over onze instellingen. Als de manipulatie daarvan mislukt, en de lotelingen komen niet tot de verhoopte conclusies, dan zullen we ook over die resultaten niet veel vernemen.

Het gebrek aan ernstig beleid onder Verhofstadt werd gecompenseerd door een overvloed aan communicatie. Het was een constante goednieuwsshow. Die werd op een uiterst professionele wijze gebracht, zij het via schimmige constructies. Ook vandaag wordt de regering De Croo vooral geprezen omwille van haar sterke communicatie (één enkele uitschuiver niet te na gesproken). Maar de meest opvallende gelijkenis is dat die propaganda uitgesproken Belgicistisch klinkt. Verhofstadt wou ons mordicus doen geloven dat we in een modelland leven, waar de hele wereld naar opkijkt. Door Alexander De Croo worden we nu ingelijfd in zijn tricolore team van 11 miljoen.