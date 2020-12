Plannen voor windturbines zorgen voor strubbelingen tussen Holsbeek en Aarschot

In Nieuwrode is dan een brief verspreid over de plek waar de windturbines zouden komen, maar die informatie klopt intussen niet meer omdat Aarschot zijn plannen heeft bijgestuurd. "Ik begrijp van burgemeester Rutten van Aarschot dat zij in haar finaleplan toch een aantal locaties niet gaat behouden, dus dat is nieuw voor ons. Wij wisten dat niet omdat er geen overleg is geweest", aldus burgemeester Eyssen. "Maar vandaag zitten we dan toch nog samen met Aarschot en met de betrokken gemeenten. En van zodra we meer weten, gaan we onze inwoners informeren."