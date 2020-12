Chocoladeproducent Libeert en Plopsaland schenken chocolade aan voedselbedeling

Het is een traditie: Plopsaland en chocoladeproducent Libeert bezorgen de kinderen een aangenaam moment in de aanloop naar 6 december. Een kind dat tot bij de troon van Sinterklaas gaat, krijgt chocolade. Voor 2020 was de bestelling al geplaatst, maar toen moesten de pretparken door de verstrengde maatregelen weer sluiten.

De chocolade wordt nu naar CICERO in De Panne, de Netzak in Veurne en naar distributieplatform Foodsavers Westhoek gebracht. Vandaar uit wordt de chocolade verder naar Koksijde, Nieuwpoort en Diksmuide gebracht.