Positief advies voor voetbalstadion in Ham, maar met enkele voorwaarden 

Het gemeentebestuur van Ham heeft hiervoor een positief advies gegeven. "We hebben in het plan gezien dat dit stadion een meerwaarde kan betekenen voor onze gemeente op vlak van sport, vrije tijd en cultuur", zegt burgemeester Marc Heselmans (CD&V). "Maar we hebben er wel enkele voorwaarden aan verbonden. Zo moet er een billijke vergoeding zijn voor de buurtbewoners, want die wonen daar nu in een zeer rustige buurt. Daarnaast willen we inspraak in welke handelzaken dat er kunnen komen, en we willen vermijden dat er extra verkeershinder zal ontstaan."