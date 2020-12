Wie moet voor de rechtbank komen voor de aanslagen van 22 maart? Raadkamer zet laatste rechte lijn in richting proces

Er is al veel discussie geweest over de kwestie of het wel een goed idee is het proces rond de aanslagen voor een assisenjury te laten komen. Een klassiek assisenproces is erg tijdrovend, omdat het hele dossier mondeling wordt doorgenomen en heel wat mensen aan het woord worden gelaten, van onderzoekers en experts tot getuigen. Er is ook een grote jury nodig, wellicht 36 mensen die mogelijk tot 9 maanden het proces zullen moeten volgen.

Volgens de grondwet moeten de grootste misdaden echter voor het hof van assisen komen. In het parlement zijn wel al verschillende wetsvoorstellen ingediend, onder meer om een Assisen light met beroepsrechters te ontwikkelen. Ook voormalig minister van Justitie Koen Geens (CD&V) deed een poging om de wet te veranderen. Maar voorlopig is er nog nergens een (twee derde) meerderheid voor gevonden. Eens de kamer van inbeschuldigingstelling een beslissing heeft genomen, is er ook geen weg meer terug.