Roetpiet is oké, aangebrande moppen uit Fawlty Towers zijn dat ook

De heisa rond Aalst Carnaval is intussen al wat vergeten, maar politieke correctheid blijft top of mind, ook in internationale context. Het opvallendste voorbeeld was de keuze van UKTV, de streamingdienst van BBC, om voor de zomer de aflevering van Fawlty Towers over ‘The Germans’ uit het aanbod te halen. De motivering luidde: “We regularly review older content to ensure it meets audience expectations and we are particularly aware of the impact of outdated language.”

Anders gezegd: BBC oordeelde dat de sneren van John Cleese naar het Duitse oorlogsverleden, niet langer gepast zijn. De taal en – alweer – karikaturen kunnen kwetsend overkomen en moesten op de schop. Cleese, die de serie zelf schreef én er wereldwijd succes mee oogstte, gaf aan dat hij de beslissing dom vond. De publieke opinie trad hem vlot bij, een dag later kwam BBC op haar beslissing terug.