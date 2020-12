Royals - Wachtende bruid gevangen in web van keizerlijke tradities: hoe staat het met de trouwplannen van prinses Mako?

Mathilde wil het taboe weg, aangezien het in haar ogen geen nieuws is dat veel mensen worstelen met problemen. "We wisten dat te veel mensen in onze maatschappijen kampten met depressie en angsten. We wisten dat er een toename was van burn-outs. We wisten dat de zelfmoordcijfers in veel Europese landen verschrikkelijk zijn. We leven in een wereld waarmee we soms moeilijk kunnen omgaan. We moeten niet bang zijn om onze kwetsbaarheden te herkennen. De juiste hulp daarvoor zoeken maakt ons alleen maar sterker."