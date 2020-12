Schooltje uit Lokeren opgeschrikt door brand, alle leerlingen naar huis gestuurd

Deze ochtend werden de leerkrachten van de Boskesschool in de Slagveldstraat in Lokeren opgeschrikt door het brandalarm: “Bij de start van de voorschoolse opvang ging het alarm plots af”, vertelt directeur Tineke Vanherck. “We hebben meteen de brandweer verwittigd en die zag dat het om een beginnend brandje ging. Het was een smeulende brand, maar toch was er in 1 klas erg veel rookschade en daardoor was er geen elektriciteit en verwarming meer. We hebben de kinderen voor vandaag naar huis moeten sturen, maar morgen kunnen we gelukkig weer iedereen ontvangen en gewoon lesgeven.”