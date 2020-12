Topchef Seppe Nobels maakt "anti-verspillingspralines" met groentevulling: "Ook minder mooie groenten zijn lekker"

"Vele groenten belanden al op de afvalberg nog voor ze tot bij ons komen. We willen dat ook minder mooie, kromme groenten de consument bereiken, want die zijn even lekker en voedzaam. Ook willen we ervoor zorgen dat de mensen thuis nadenken over die verspilling van groenten, en dat ze minder groenten weggooien", vertelt Nobels bij Radio 2 Antwerpen.