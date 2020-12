Website van Staatsveiligheid was 24 uur onbeveiligd omdat cruciaal certificaat niet tijdig was vernieuwd

Wie de website van de Staatsveiligheid probeerde te bezoeken, kreeg een waarschuwing te zien. Internetbrowser Chrome toonde een melding dat de verbinding “niet privé” was. Tegelijk verscheen ook deze tekst: “Cybercriminelen proberen mogelijk je gegevens van www.vsse.be te stelen (bijvoorbeeld wachtwoorden, berichten of creditcardgegevens).” Chrome waarschuwde verder: “Deze server kan niet bewijzen dat dit www.vsse.be is. Het bijbehorende beveiligingscertificaat is in de afgelopen 24 uur verlopen.” Ook andere internetbrowsers gaven gelijkaardige waarschuwingen.