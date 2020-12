Stille wake van Fietsersbond in Beveren na dodelijk ongeval: "Al 10 jaar vragen we een fietsveilige oplossing"

"Het aantal ongevallen is niet heel hoog, en daarom beschouwt Vlaanderen de plek niet als zwart punt", zegt Jan nog, "maar elk ongeval is er één te veel. Trouwens, de meest kwetsbare fietsers mijden die fietsroute, net omdat ze gevaarlijk is. Al 10 jaar vragen we een oplossing, en al veel vergaderingen zijn er gepasseerd. Het enige resultaat is dat er nu een ‘zoekzone is voor een locatie voor een fietsersbrug’. Wij hebben alvast één plek voor zo'n brug, die voor iedereen perfect zou zijn die met de fiets van Kallo naar Beveren of de Noordelijke Waaslandhaven moet. Nu durven veel kwetsbare fietsers dat niet. Veel ouders brengen hun kinderen dan ook met de auto naar school omdat ze schrik hebben dat hun kind verongelukt. Dat verhoogt alleen maar de onveiligheid."