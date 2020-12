Studenten vroedkunde van AP Hogeschool vervangen oudere vrijwilligers bij consultatiebureaus Wiegwijs van Kind en Gezin

Al zeker tot eind december zullen in enkele consultatiebureaus van Wiegwijs, het vroegere Kind en Preventie, studenten vroedkunde van de AP Hogeschool ingezet worden. De vraag kwam omdat veel van de vrijwilligers op die bureaus als 65-plusser in de risicogroep voor corona vallen.

De AP Hogeschool gaat graag op de vraag in: "Onze studenten kunnen daar zeker iets van leren", zegt docente Valerie Bosmans. "Ze leren de werking van Kind en Gezin kennen en leren ook omgaan met ouders, baby's en kleine kinderen."

Alle studenten zullen nu al zeker 3 uur vrijwilligerswerk gaan doen in bureaus in Antwerpen, Berchem, Deurne en Wilrijk. "En wie weet worden onze studenten wel gestimuleerd om zich ook later nog als vrijwilliger te engageren."